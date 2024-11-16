Как стресс разрушает зрение: симптомы, которые нельзя игнорировать

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-офтальмолога Арпине Адамян, стресс — это не просто эмоциональная реакция, он вызывает физиологические изменения, которые могут серьёзно повлиять на здоровье.В хроническом состоянии стресс наносит удар по разным системам организма, включая органы зрения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мало кто связывает зрительные проблемы с эмоциональным состоянием, однако стресс способен вызвать изменения, которые нередко приводят людей к кабинету офтальмолога.

1. Влияние стресса на зрение: "мушки", "искры" и светобоязнь

Часто пациенты жалуются на "мушки" и "искры" перед глазами, светобоязнь и чрезмерное слезотечение, отмечает Адамян. Стрессовые состояния вызывают спазм артерий, что ведёт к кратковременным нарушениям в зрении. Эти симптомы могут уменьшаться по мере того, как человек расслабляется, но постоянное напряжение вызывает проблемы, которые могут стать более серьёзными и не такими временными.

2. Острая центральная серозная хориоретинопатия: чем она опасна

Адамян обращает внимание на то, что стресс может спровоцировать редкое, но крайне серьёзное заболевание — острую центральную серозную хориоретинопатию. Это состояние связано с отёком центральной зоны сетчатки, вызванным изменениями в проницаемости сосудов. При этом человек замечает "пятно" в центре зрения, искажение линий и резкое ухудшение зрения. Если вы замечаете подобные симптомы, врач советует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

3. Почему важно вовремя реагировать на зрительные симптомы?

Стрессовые состояния, особенно при длительном воздействии, могут привести к необратимым изменениям, если не принять меры своевременно. Симптомы, такие как "мушки" или "пятно" в центре зрения, требуют внимания и возможной коррекции состояния под наблюдением специалиста. Офтальмологи предупреждают, что в случае резких изменений зрения или появления странных симптомов нельзя медлить.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

