Как привычка терпеть боль может привести к серьезным заболеваниям

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терпеть головную боль — плохая идея, уверена врач-терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева. Головная боль, по её словам, — это не просто временный дискомфорт, а предупреждающий сигнал от организма. Если боль длится долго, она способна разрушить нервные окончания и даже клетки мозга.

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Ишбаева напоминает: чем дольше вы терпите боль, тем больше рискуете своим здоровьем, так как она может сигнализировать о серьезных проблемах.

1. Психологические последствия длительной головной боли

По мнению Ишбаевой, боль, особенно частая, негативно сказывается на психике.

"Частые головные боли меняют не только физическое, но и эмоциональное состояние человека" — рассказала врач-терапевт Дилфуза Ишбаева.

Постоянное напряжение, тревога, раздражительность, резкие перепады настроения — всё это возможные последствия, которые человек может не связывать с головной болью. Но именно боль нарушает баланс в организме и отражается на психике.

2. Два типа боли: почему это важно знать

Головные боли бывают первичные и вторичные. Первичные боли появляются сами по себе и не связаны с заболеваниями. К ним относятся мигрени или головные боли напряжения. Вторичные, в свою очередь, возникают как следствие других заболеваний — например, воспалений, гипертонии или даже опухолей. Оба типа боли требуют внимания, так как могут стать хроническими и провоцировать новые симптомы, такие как тошнота, слабость, а иногда и серьезные проблемы со здоровьем.

3. Скрытая угроза: чем ещё опасна головная боль

Помимо дискомфорта, головная боль может привести к серьезным осложнениям. Постоянные боли повышают риск нарушений в сердечно-сосудистой системе, а в некоторых случаях даже способствуют появлению опухолей.

"Головная боль, которую человек привык терпеть, — это, по сути, запрос на помощь, который нельзя игнорировать" — говорит Ишбаева.

Оставляя без внимания, человек лишь увеличивает риски и вероятность осложнений.

4. Почему не стоит терпеть боль и как с ней бороться

Игнорировать боль — значит позволить ей прогрессировать. Эксперты напоминают: если вы сталкиваетесь с головной болью регулярно, лучше всего обратиться к врачу. Причина боли может скрываться за нарушениями, которые еще можно исправить. Своевременное лечение позволит предотвратить хронические боли и избавит от проблем в будущем.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

