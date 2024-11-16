Как привычка терпеть боль может привести к серьезным заболеваниям

Терпеть головную боль — плохая идея, уверена врач-терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева. Головная боль, по её словам, — это не просто временный дискомфорт, а предупреждающий сигнал от организма. Если боль длится долго, она способна разрушить нервные окончания и даже клетки мозга.
Ишбаева напоминает: чем дольше вы терпите боль, тем больше рискуете своим здоровьем, так как она может сигнализировать о серьезных проблемах.
По мнению Ишбаевой, боль, особенно частая, негативно сказывается на психике.
"Частые головные боли меняют не только физическое, но и эмоциональное состояние человека" — рассказала врач-терапевт Дилфуза Ишбаева.
Постоянное напряжение, тревога, раздражительность, резкие перепады настроения — всё это возможные последствия, которые человек может не связывать с головной болью. Но именно боль нарушает баланс в организме и отражается на психике.
Головные боли бывают первичные и вторичные. Первичные боли появляются сами по себе и не связаны с заболеваниями. К ним относятся мигрени или головные боли напряжения. Вторичные, в свою очередь, возникают как следствие других заболеваний — например, воспалений, гипертонии или даже опухолей. Оба типа боли требуют внимания, так как могут стать хроническими и провоцировать новые симптомы, такие как тошнота, слабость, а иногда и серьезные проблемы со здоровьем.
Помимо дискомфорта, головная боль может привести к серьезным осложнениям. Постоянные боли повышают риск нарушений в сердечно-сосудистой системе, а в некоторых случаях даже способствуют появлению опухолей.
"Головная боль, которую человек привык терпеть, — это, по сути, запрос на помощь, который нельзя игнорировать" — говорит Ишбаева.
Оставляя без внимания, человек лишь увеличивает риски и вероятность осложнений.
Игнорировать боль — значит позволить ей прогрессировать. Эксперты напоминают: если вы сталкиваетесь с головной болью регулярно, лучше всего обратиться к врачу. Причина боли может скрываться за нарушениями, которые еще можно исправить. Своевременное лечение позволит предотвратить хронические боли и избавит от проблем в будущем.
Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).
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