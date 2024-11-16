Почему антисептики могут быть опасны для здоровья кожи

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, предупреждает, что постоянное применение антисептиков может обернуться негативными последствиями для здоровья кожи. Антисептики, хотя и удобны в использовании, при регулярном применении повреждают липидный барьер, что снижает естественную защиту кожи. В результате кожа становится уязвимой для инфекций и аллергических реакций.
По словам Дорохова, спиртосодержащие антисептики могут вызывать неприятные симптомы, такие как сухость, зуд, раздражение и микротрещины. К тому же, регулярное использование может привести к аллергическим реакциям. Разрушение липидного барьера делает кожу менее защищенной, что увеличивает риск проникновения бактерий и других вредных веществ.
Эксперт также отметил, что при длительном использовании антисептиков у бактерий может развиться устойчивость, и со временем они станут менее эффективными. Некоторые бактерии могут пережить воздействие антисептиков, и в этом случае частое применение только ускоряет их адаптацию.
Попадание антисептиков на слизистые оболочки, особенно в глаза, может вызвать раздражение и другие неприятные эффекты. Это требует осторожного обращения с антисептическими средствами, чтобы не допустить контакта с чувствительными участками тела.
Ранее эксперты предупреждали о распространенных бытовых предметах, которые могут стать источником инфекций. Микроорганизмы активно размножаются на привычных нам поверхностях дома и могут представлять не меньшую опасность, чем общественные объекты.
Антисе́птики (от греч. άντί «против» + σηπτικός «гноистый») — противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови.
Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.