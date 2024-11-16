Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда индикатор Check Engine не означает серьёзную поломку: советы автоэксперта
Плюсы и минусы использования сосновых шишек в садоводстве
Шампунь, бальзам и маска — проверьте, правильно ли вы моете голову
Прогнозирование волн помогает роботам работать в экстремальных условиях
Михаил Ширвиндт рассказал о мошенниках, которые пытались его обмануть
Учёные создали универсальный тест для обнаружения любых патогенов
Пиццерия в Германии пыталась увеличить продажи с помощью наркотического вещества
Когда проезд под "кирпич" не лишает прав: что нужно знать водителям
Как приготовить картофельные колбаски

Почему антисептики могут быть опасны для здоровья кожи

2:00
Здоровье

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, предупреждает, что постоянное применение антисептиков может обернуться негативными последствиями для здоровья кожи. Антисептики, хотя и удобны в использовании, при регулярном применении повреждают липидный барьер, что снижает естественную защиту кожи. В результате кожа становится уязвимой для инфекций и аллергических реакций.

Почему антисептики могут быть опасны для здоровья кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, CC BY-SA 3.0

1. Негативное влияние антисептиков на кожу

По словам Дорохова, спиртосодержащие антисептики могут вызывать неприятные симптомы, такие как сухость, зуд, раздражение и микротрещины. К тому же, регулярное использование может привести к аллергическим реакциям. Разрушение липидного барьера делает кожу менее защищенной, что увеличивает риск проникновения бактерий и других вредных веществ.

2. Устойчивость бактерий к антисептикам

Эксперт также отметил, что при длительном использовании антисептиков у бактерий может развиться устойчивость, и со временем они станут менее эффективными. Некоторые бактерии могут пережить воздействие антисептиков, и в этом случае частое применение только ускоряет их адаптацию.

3. Опасность для слизистых оболочек

Попадание антисептиков на слизистые оболочки, особенно в глаза, может вызвать раздражение и другие неприятные эффекты. Это требует осторожного обращения с антисептическими средствами, чтобы не допустить контакта с чувствительными участками тела.

4. Другие источники микроорганизмов в быту

Ранее эксперты предупреждали о распространенных бытовых предметах, которые могут стать источником инфекций. Микроорганизмы активно размножаются на привычных нам поверхностях дома и могут представлять не меньшую опасность, чем общественные объекты.

Уточнения

Антисе́птики (от греч. άντί «против» + σηπτικός «гноистый») — противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Красота и стиль
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок? Аудио 
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей
Авто
Машины, с которыми не прощаются: топ моделей Аудио 
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Садоводство, цветоводство
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды Аудио 
Популярное
Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин

Осенняя уборка сада — необязательное условие: иногда «неухоженный» сад лучше для экосистемы.

Почему лучше оставить сад неухоженным на зиму: 12 причин
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Ошибки водителей при проверке уровня масла: важные советы от профессионалов
Как завязать шарф на голове, чтобы он выглядел как стильный платок?
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
МиГ-3. Советский истребитель, ставший настоящим королём высоты Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Как выращивать ежевику, которая будет приносить большие и сладкие ягоды
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Последние материалы
Какие психологические факторы влияют на рыночные колебания
Что связывает древних японцев с ожирением в современном мире?
Как избежать подмерзания яблонь зимой и сохранить урожай
Мягкая и яркая свёкла за 10 минут — простой лайфхак с мультиваркой
Эти предметы никогда не стоит красить у себя дома
Бьюти-эксперт напомнила об опасности поддельных косметических средств
Сколько приседаний считается нормой? Ответила тренер
IJC: высокие уровни жирных кислот способны снизить риск развития рака
Леру Кудрявцеву восхитил лавандовый блогер Николай Василенко
Зола в качестве удобрения: стоит ли применять под малину?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.