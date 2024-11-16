Почему антисептики могут быть опасны для здоровья кожи

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, предупреждает, что постоянное применение антисептиков может обернуться негативными последствиями для здоровья кожи. Антисептики, хотя и удобны в использовании, при регулярном применении повреждают липидный барьер, что снижает естественную защиту кожи. В результате кожа становится уязвимой для инфекций и аллергических реакций.

1. Негативное влияние антисептиков на кожу

По словам Дорохова, спиртосодержащие антисептики могут вызывать неприятные симптомы, такие как сухость, зуд, раздражение и микротрещины. К тому же, регулярное использование может привести к аллергическим реакциям. Разрушение липидного барьера делает кожу менее защищенной, что увеличивает риск проникновения бактерий и других вредных веществ.

2. Устойчивость бактерий к антисептикам

Эксперт также отметил, что при длительном использовании антисептиков у бактерий может развиться устойчивость, и со временем они станут менее эффективными. Некоторые бактерии могут пережить воздействие антисептиков, и в этом случае частое применение только ускоряет их адаптацию.

3. Опасность для слизистых оболочек

Попадание антисептиков на слизистые оболочки, особенно в глаза, может вызвать раздражение и другие неприятные эффекты. Это требует осторожного обращения с антисептическими средствами, чтобы не допустить контакта с чувствительными участками тела.

4. Другие источники микроорганизмов в быту

Ранее эксперты предупреждали о распространенных бытовых предметах, которые могут стать источником инфекций. Микроорганизмы активно размножаются на привычных нам поверхностях дома и могут представлять не меньшую опасность, чем общественные объекты.

Уточнения

Антисе́птики (от греч. άντί «против» + σηπτικός «гноистый») — противогнилостные средства, предназначенные для предотвращения процессов разложения на поверхности открытых ран, например в ранах, образующихся после больших операций или ушибов, или для задержания уже начавшихся изменений в крови.

