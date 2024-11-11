Сладости в первые три года жизни могут навредить вашему ребёнку, мнение экспертов

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В течение первых 1000 дней жизни малыша рекомендуется избегать добавления сахара и сладких продуктов в его рацион. Это ограничение может существенно снизить вероятность развития диабета и гипертонии в будущем. Такие выводы были сделаны исследователями из Университета Южной Калифорнии, как сообщает "Российская газета" со ссылкой на "Science".

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Эксперимент проводился в Великобритании, где ученые анализировали здоровье людей, которые в первые тысячу дней жизни потребляли около 28,35 граммов сахара в неделю и 340,19 граммов сладостей в месяц. Эти рекомендации возникли в результате нормирования продовольствия в стране после Второй мировой войны.

Полученные данные были проанализированы в сравнении с показателями здоровья людей, которые не ограничивали себя в потреблении сахара. Результаты показали, что сокращение потребления сладостей в раннем детстве позитивно влияло на здоровье в последующем. К 50-60 годам риск развития диабета и гипертонии снижался на 35% и 20% соответственно. Кроме того, если эти заболевания возникали, то их проявления задерживались на несколько лет.

Уточнения

Са́харный диабе́т— группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.



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