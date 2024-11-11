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Сладости в первые три года жизни могут навредить вашему ребёнку, мнение экспертов

1:20
Здоровье

В течение первых 1000 дней жизни малыша рекомендуется избегать добавления сахара и сладких продуктов в его рацион. Это ограничение может существенно снизить вероятность развития диабета и гипертонии в будущем. Такие выводы были сделаны исследователями из Университета Южной Калифорнии, как сообщает "Российская газета" со ссылкой на "Science".

Сладости в первые три года жизни могут навредить вашему ребёнку, мнение экспертов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперимент проводился в Великобритании, где ученые анализировали здоровье людей, которые в первые тысячу дней жизни потребляли около 28,35 граммов сахара в неделю и 340,19 граммов сладостей в месяц. Эти рекомендации возникли в результате нормирования продовольствия в стране после Второй мировой войны.

Полученные данные были проанализированы в сравнении с показателями здоровья людей, которые не ограничивали себя в потреблении сахара. Результаты показали, что сокращение потребления сладостей в раннем детстве позитивно влияло на здоровье в последующем. К 50-60 годам риск развития диабета и гипертонии снижался на 35% и 20% соответственно. Кроме того, если эти заболевания возникали, то их проявления задерживались на несколько лет.

Уточнения

Са́харный диабе́т группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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