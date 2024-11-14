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Почему волосы быстро жирнеют и как это исправить

2:26
Здоровье

Быстро жирнеющие волосы — это проблема, которая может доставлять массу неудобств, когда уже через несколько часов после мытья они теряют свежий вид. Чтобы улучшить состояние волос и кожи головы, нужно понять, что именно влияет на их жирность и научиться правильно ухаживать за ними.

Почему волосы быстро жирнеют и как это исправить
Фото: flickr.com by Katie Brady, CC BY-SA 2.0

Эффективные советы по уходу за быстро жирнеющими волосами

Правильное мытье головы

Частое мытье может спровоцировать усиленное выделение кожного сала. Для минимизации этого эффекта рекомендуется мыть голову мягкими шампунями 2-3 раза в неделю и использовать теплую воду вместо горячей. Также важно подобрать шампунь, подходящий именно вашему типу волос.

Использование кондиционера

Наносите кондиционер только на кончики волос, чтобы не утяжелять их у корней. Это поможет дольше сохранять объем и свежесть. Легкие формулы кондиционера, которые не оставляют пленку, подойдут идеально.

Правильное питание

Рацион также влияет на жирность кожи головы. Жирная, сладкая и жареная пища может усиливать выработку кожного сала. Включите в рацион больше овощей, фруктов и продуктов с витаминами А и Е, и не забывайте пить достаточно воды.

Корректное расчесывание

Слишком частое расчесывание распределяет кожное сало по волосам, из-за чего они быстрее становятся жирными. Используйте расческу с широкими зубьями и старайтесь не трогать волосы руками, чтобы они оставались чистыми дольше.

Выбор укладочных средств

Средства для укладки также могут утяжелять волосы. Используйте их умеренно, отдавая предпочтение легким текстурам. Сухой шампунь может освежить прическу и добавить объема между мытьем.

Защита от внешней среды

Пыль, грязь и воздействие солнца способствуют загрязнению и жирности волос. Используйте головные уборы летом и защищайте волосы от сильного ветра, а в зимнее время увлажняйте кожу головы, чтобы избежать пересушивания.

Уход за кожей головы

Регулярные маски и пилинги помогут очищать поры, удалять омертвевшие клетки и снижать активность сальных желез. Средства на основе глины, травяные отвары или уксусные растворы отлично справятся с этим.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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