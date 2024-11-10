Врачи выявили фактор, повышающий риск деменции

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное итальянскими учёными на выборке из 130 тысяч человек, выявило факторы, повышающие риск развития деменции.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

"Высшее образование уменьшает риск деменции на 5%", — сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на данные исследования.

К ним относится низкий уровень образования в молодости. У пожилых людей без образования вероятность развития когнитивных нарушений, наоборот, возрастает. Ученые рекомендуют проводить регулярные тренировки для мозга: чтение, решение кроссвордов, занятия хобби.

Среди других факторов риска — малоподвижный образ жизни, высокое артериальное давление и социальная изоляция, особенно после 65 лет. Специалисты советуют заниматься физической активностью, поддерживать активную социальную жизнь, следить за своим здоровьем и избегать стресса, чтобы не повышать давление.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

