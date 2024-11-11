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Какими опасностями для здоровья может грозить хождение в промокшей обуви?

1:29
Здоровье

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва сообщила, что ношение мокрой обуви может негативно сказаться на здоровье человека.

Какими опасностями для здоровья может грозить хождение в промокшей обуви?
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mountaineering_Man_Trail_Path_Mountains.jpg by Hermann

В такой обуви создаются благоприятные условия для развития бактерий и грибков, что может привести к различным инфекциям. Например, к грибковой инфекции стопы (микозу), вызывающей зуд, шелушение и неприятный запах, или к бактериальной инфекции (эритразме) с красными или коричневыми пятнами на коже.

Мокрая обувь также может вызвать мацерацию кожи, делая её уязвимой к повреждениям и инфекциям, добавляет Газета.Ru.

Если ноги промокли, но человек продолжает находиться на улице в холодную погоду, это может привести к проблемам с кровообращением и онемению пальцев стоп. Намокшая обувь теряет форму и неправильно распределяет вес на стопы, вызывая боль в стопах, голенях и спине.

"Важно отметить, что ношение промокшей обуви может быть особенно опасным для людей с хроническими заболеваниями, например, для диабетиков — они нередко страдают от нейропатии и плохого кровообращения в ногах", — добавила эксперт.

В случае промокания обуви рекомендуется немедленно снять её и высушить. Если нет возможности сменить обувь, лучше зайти в тёплое помещение и переобуться.

Уточнения

Обувь — элемент одежды, надевается на ноги. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Колодко Инна
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