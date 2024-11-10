Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как спасти почву в теплице и восстановить её плодородие
Как уберечь руки в боксе? Полное руководство по выбору и уходу за перчатками
Россети выделили инвестиции на модернизацию энергосистемы Херсонской области
Как правильно шлифовать шпаклевку для идеальной отделки
Как создать стильный образ с мини-платьем на холодный сезон
Как успокоить кошку ночью: 4 простых совета для спокойного сна
Жена рэпера Басты резко ответила хейтерам в ответ на намёки о неверности мужа
Опасные зоны космоса: массивные звезды мешают формированию планет
Как правильно подготовить виноград к зиме? Гарантия богатого урожая

Здоровое питание обязательно должно быть трёхразовым или можно есть два раза в день?

2:44
Здоровье

Нутрициолог и спортивный диетолог Дробышева Юлия в беседе с Pravda.Ru поделилась своими мыслями о том, кому обязательно следует завтракать и обязательно ли здоровое питание должно быть трёхразовым.

Здоровое питание обязательно должно быть трёхразовым или можно есть два раза в день?
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Она считает, что завтрак особенно важен для беременных женщин, детей, подростков и тех, кто занимается интенсивным спортом утром, а также для людей с нарушениями уровня сахара в крови.

Также Юлия отметила, что людям с тяжёлой физической работой или тем, у кого утром повышен расход калорий, обязательно нужно завтракать.

"Раньше считалось, что вот обязательно должно быть трёхразовое питание. Сейчас врачи всё равно склоняются к тому, что можно и три, и два раза питаться. Тем более если следовать последним тенденциям, когда люди используют интервальное голодание, то есть пищевое окно 8-10-12 часов, то сюда можно вместить 2-3 приема пищи. Все равно будет итоговым, сколько вы за эти 2-3 приема пищи суммарно потребите калорий", — рассказала диетолог.

Каждый человек должен следить за своим состоянием здоровья, физической нагрузкой и рассчитывать калораж индивидуально, подчеркнула специалист.

"Сам пропуск завтрака не вредит здоровью, нужно подходить к этому индивидуально. Для людей опасно, например, которые всегда привыкли завтракать и вынуждены пропустить завтрак, здесь уже начинаются скачки сахара в крови и тогда это может быть уже опасно", — пояснила Дробышева.

Нутрициолог считает, что 4-часовое окно между приёмами пищи хорошо подходит для тех, кто придерживается интервальной диеты. Если вписать 2-разовое питание в 8-часовое окно, то это вполне рабочее решение для диеты и поддержания веса.

Тем, кому тяжело придерживаться такого режима, можно увеличить пищевое окно до 10 или даже 12 часов. В этом случае будет 2 приёма пищи: утром и ещё через 4 часа, рассказала эксперт.

Желудок не страдает во время интервальной диеты, если не злоупотреблять быстрыми углеводами. Когда человек съедает быстрые углеводы, инсулин быстро расщепляет их, и через час хочется есть снова.

"Что касается завтрака, все диетологи рекомендуют именно делать белковый завтрак, максимально насыщенный протеинами, а не быстрыми углеводами — как любят блинчики, булочки. Лучше съесть яичницу с беконом — такой завтрак будет продуктивнее. Как раз до обеда спокойно доживешь, кушать не захочется", — добавила диетолог.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. 

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада
Садоводство, цветоводство
Какие зимние яблоки самые сладкие: топ-5 сортов для вашего сада Аудио 
Западный бизнес мечтает о возвращении на российский рынок, но Москва готовит новые правила игры
Экономика и бизнес
Западный бизнес мечтает о возвращении на российский рынок, но Москва готовит новые правила игры Аудио 
Популярное
Причины, почему коты требуют открыть дверь

Ваш кот настойчиво мяукает у двери, но не заходит: возможно, он проверяет ваше внимание или готовится к спринту.

Тайные причины кошачьих капризов у двери
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
В Нижегородской области за одну ночь образовалось около 20 озёр
Простые шаги ухода за туей для красивой хвои весь сезон
Как приготовить сочный салат с крабовыми палочками за 10 минут
Кто очарован новым президентом США. Верить мирным лозунгам Трампа — нелепо и опасно Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
Как несвоевременная замена свечей влияет на клапаны двигателя
Сочные куриные котлеты за 20 минут: рецепт, который вам понравится
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Как кошки предупреждают о скрытых проблемах в доме, важные сигналы
Последние материалы
Как уберечь руки в боксе? Полное руководство по выбору и уходу за перчатками
Россети выделили инвестиции на модернизацию энергосистемы Херсонской области
Как создать стильный образ с мини-платьем на холодный сезон
Как правильно шлифовать шпаклевку для идеальной отделки
Здоровое питание обязательно должно быть трёхразовым или можно есть два раза в день?
Как успокоить кошку ночью: 4 простых совета для спокойного сна
Жена рэпера Басты резко ответила хейтерам в ответ на намёки о неверности мужа
Опасные зоны космоса: массивные звезды мешают формированию планет
Как правильно подготовить виноград к зиме? Гарантия богатого урожая
Способы удаления грибка и плесени в квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.