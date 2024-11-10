Здоровое питание обязательно должно быть трёхразовым или можно есть два раза в день?

2:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог и спортивный диетолог Дробышева Юлия в беседе с Pravda.Ru поделилась своими мыслями о том, кому обязательно следует завтракать и обязательно ли здоровое питание должно быть трёхразовым.

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Она считает, что завтрак особенно важен для беременных женщин, детей, подростков и тех, кто занимается интенсивным спортом утром, а также для людей с нарушениями уровня сахара в крови.

Также Юлия отметила, что людям с тяжёлой физической работой или тем, у кого утром повышен расход калорий, обязательно нужно завтракать.

"Раньше считалось, что вот обязательно должно быть трёхразовое питание. Сейчас врачи всё равно склоняются к тому, что можно и три, и два раза питаться. Тем более если следовать последним тенденциям, когда люди используют интервальное голодание, то есть пищевое окно 8-10-12 часов, то сюда можно вместить 2-3 приема пищи. Все равно будет итоговым, сколько вы за эти 2-3 приема пищи суммарно потребите калорий", — рассказала диетолог.

Каждый человек должен следить за своим состоянием здоровья, физической нагрузкой и рассчитывать калораж индивидуально, подчеркнула специалист.

"Сам пропуск завтрака не вредит здоровью, нужно подходить к этому индивидуально. Для людей опасно, например, которые всегда привыкли завтракать и вынуждены пропустить завтрак, здесь уже начинаются скачки сахара в крови и тогда это может быть уже опасно", — пояснила Дробышева.

Нутрициолог считает, что 4-часовое окно между приёмами пищи хорошо подходит для тех, кто придерживается интервальной диеты. Если вписать 2-разовое питание в 8-часовое окно, то это вполне рабочее решение для диеты и поддержания веса.

Тем, кому тяжело придерживаться такого режима, можно увеличить пищевое окно до 10 или даже 12 часов. В этом случае будет 2 приёма пищи: утром и ещё через 4 часа, рассказала эксперт.

Желудок не страдает во время интервальной диеты, если не злоупотреблять быстрыми углеводами. Когда человек съедает быстрые углеводы, инсулин быстро расщепляет их, и через час хочется есть снова.

"Что касается завтрака, все диетологи рекомендуют именно делать белковый завтрак, максимально насыщенный протеинами, а не быстрыми углеводами — как любят блинчики, булочки. Лучше съесть яичницу с беконом — такой завтрак будет продуктивнее. Как раз до обеда спокойно доживешь, кушать не захочется", — добавила диетолог.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.



Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

