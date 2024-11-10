Диетолог рассказала, действительно ли всем так вредно пропускать завтрак

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринологи предупреждают, что пропуск завтрака может привести к усилению аппетита к вечеру. Это, в свою очередь, увеличивает риск переедания и может способствовать ожирению и диабету второго типа.

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Диетологи рекомендуют придерживаться регулярного питания, включающего завтрак, чтобы избежать дефицита энергии и необходимых питательных веществ.

Нутрициолог и спортивный диетолог Дробышева Юлия поделилась своим мнением на этот счёт в разговоре с Pravda.Ru.

Эксперт согласилась, что люди, которые пропускают завтраки, вынуждены восполнять дефицит энергии быстрыми углеводами, что может привести к очередному приступу голода. Вечером же они рискуют превысить свою норму калорий, что может привести к избыточному весу или даже диабету второго типа.

Однако на вопрос о вреде пропуска завтрака нет однозначного ответа "да" или "нет". Существуют исследования, подтверждающие это утверждение, но есть и те, которые его опровергают. Всё зависит от индивидуального пищевого поведения человека, подчеркнула нутрициолог.

"Если человек просыпается и не испытывает голода сразу после подъёма с кровати, ему не обязательно завтракать. Возможно, он восполнит свои калории во время плотного обеда. Всё дело в суммарном количестве потребляемых калорий в течение дня. Были исследования, которые показывают, что пропуск завтрака может привести к сокращению приёма калорий. Важно соблюдать баланс общего потребления калорий в течение дня", — заметила Дробышева.

Специалист напомнила ещё об одном интересном исследование, которое показало, что если людей, которые не хотели завтракать, заставляли есть, они в результате набирали вес.

В этом вопросе нужно ориентироваться на свои внутренние потребности, уверена Юлия Дробышева.

"Есть люди с нарушением регуляции сахара в крови. И утром у них низкий сахар и им обязательно нужно делать первый прием пищи — завтрак, чтобы поднять уровень сахара в крови. Потому что там заболевание диабетом второго типа, например. Если такой потребности нет, с уровнем сахара все в порядке, соответственно, если вы не хотите завтракать с утра, то и не нужно", — заключила эксперт.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.



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