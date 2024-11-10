Нутрициолог рассказала, как можно договориться с холодильником

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам психолога и нутрициолога Ирины Пронягиной, причиной переедания чаще всего являются психологические факторы. Люди стремятся компенсировать недостаток эмоций или подавить негативные чувства с помощью еды.

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"С холодильником не нужно договариваться. С холодильником не нужно выстраивать долгосрочные отношения, работать над ними. Тут всё просто: открыл дверь, наелся — и счастлив", — сообщила специалист.

Для успешного похудения необходим комплексный подход: работа над привычками, изменением образа мышления и устранением дефицитов. В некоторых случаях может потребоваться помощь врача-эндокринолога и медикаментозное лечение.

"Диета и ограничения в питании могут вызвать расстройство пищевого поведения или усугубить его. Здесь очень важно наладить связь с головой, научиться реагировать на стресс не едой. Научиться осознанности. И тогда придёт здоровье", — отметила нутрициолог.

Путь к похудению, основанный на здоровом питании, может показаться трудным, но на самом деле это не так. Человеку, решившему изменить свою жизнь, нужна поддержка близких. Нутрициолог в этом процессе выступает в роли наставника и консультанта, помогая человеку оставаться на верном пути.

Ирина Пронягина подчёркивает, что это постоянная работа, включающая в себя общение, преодоление срывов, сомнений и переживаний. Но по мере того, как человек меняется, он постепенно приходит в прекрасную форму.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

