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Онколог Каприн: РФ занимает лидирующие позиции по некоторым методам лечения рака

1:11
Здоровье

Российская онкологическая служба занимает лидирующие позиции в мире по ряду методов лечения рака, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с ТАСС.

Онколог Каприн: РФ занимает лидирующие позиции по некоторым методам лечения рака
Фото: Freepik by freepik, PDM

"Например, в таких методах лечения, как реконструктивно-пластическая хирургия, радиоэмболизация, протонная и брахитерапия. Есть технологии, которые практически не применяются за рубежом в силу их невероятной сложности и стоимости", — сообщил специалист.

По его словам, интерес зарубежных коллег к достижениям российских специалистов подтверждается высоким количеством онлайн-участников научных мероприятий, проводимых в России.

В качестве примера Каприн привёл октябрь, когда врачи-онкологи и анестезиологи-реаниматологи Сеченовского Университета нашли инновационное применение ксенону, традиционно используемому для реабилитации пациентов, страдающих героиновой зависимостью. Российские учёные успешно адаптировали ксенон для минимизации побочных эффектов химиотерапии у онкологических больных.

Уточнения

Брахитерапия (контактная лучевая терапия, кюри-терапия (уст.)) — вид радиотерапии, когда источник излучения (Ra-226, Ir-192, I-125, Cs-137, Co-60) вводится внутрь поражённого органа. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Типсин Денис
Проводит диагностику, профилактику и лечение заболеваний молочных желез, в том числе мастита, мастопатии, фиброаденомы молочной железы, внутрипротоковой папилломы, кисты молочной железы, лактостаза.
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