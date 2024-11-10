Онколог Каприн: РФ занимает лидирующие позиции по некоторым методам лечения рака

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российская онкологическая служба занимает лидирующие позиции в мире по ряду методов лечения рака, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн в беседе с ТАСС.

Фото: Freepik by freepik, PDM

"Например, в таких методах лечения, как реконструктивно-пластическая хирургия, радиоэмболизация, протонная и брахитерапия. Есть технологии, которые практически не применяются за рубежом в силу их невероятной сложности и стоимости", — сообщил специалист.

По его словам, интерес зарубежных коллег к достижениям российских специалистов подтверждается высоким количеством онлайн-участников научных мероприятий, проводимых в России.

В качестве примера Каприн привёл октябрь, когда врачи-онкологи и анестезиологи-реаниматологи Сеченовского Университета нашли инновационное применение ксенону, традиционно используемому для реабилитации пациентов, страдающих героиновой зависимостью. Российские учёные успешно адаптировали ксенон для минимизации побочных эффектов химиотерапии у онкологических больных.

Уточнения

Брахитерапия (контактная лучевая терапия, кюри-терапия (уст.)) — вид радиотерапии, когда источник излучения (Ra-226, Ir-192, I-125, Cs-137, Co-60) вводится внутрь поражённого органа.

