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Простые секреты для снижения аппетита и успешного похудения

1:18
Здоровье

Повышенный аппетит часто мешает людям похудеть и избавиться от лишнего веса. К счастью, есть безопасные способы снизить чувство голода и помочь организму справиться с этим вызовом. Без риска для здоровья можно обмануть аппетит, благодаря нескольким простым хитростям, которые не позволяют переедать, поддерживая процесс похудения.

Простые секреты для снижения аппетита и успешного похудения
Фото: Freepik by freepik, PDM

Способы снизить аппетит без вреда для здоровья

1. Умеренная физическая активность

Если вы чувствуете голод вскоре после приёма пищи, возможно, это просто скука или недостаток активности. Сделайте зарядку, отправьтесь на прогулку или выполните несколько простых упражнений — это поможет снизить аппетит. Голод может вернуться позже, но с большой вероятностью это произойдёт к следующему плановому приёму пищи.

2. Выпейте стакан воды

Стакан воды наполнит желудок, что поможет слегка подавить аппетит. Кроме того, обезвоживание нередко принимают за чувство голода, особенно во время похудения. В таких случаях достаточно выпить воды, чтобы снизить риск переедания.

Эти безопасные методы помогут контролировать аппетит и поддерживать процесс похудения без дополнительных усилий.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus - "стремление; желание") — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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