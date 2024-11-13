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Почему стандартная рекомендация по воде не подходит всем

1:30
Здоровье

Рекомендуемое количество воды — около 1,5-2 литров в день, но эта рекомендация не универсальна и не подходит всем. Особенно она не учитывает потребности детей, спортсменов и людей с высокой физической активностью.

Почему стандартная рекомендация по воде не подходит всем
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet, CC BY-SA 3.0

Как рассчитать индивидуальную норму воды

Суточная норма воды может быть рассчитана на основе потребляемых калорий. По данным специалистов, для поддержания баланса воды организму требуется около 1 миллилитра жидкости на каждую потребленную калорию. Таким образом, если человек потребляет около 2000 калорий в день, то его ориентировочная норма воды составляет примерно 2 литра. Это правило особенно важно для людей, которые занимаются тяжелым трудом или спортом, так как их потребности в воде возрастают.

Что касается других напитков, таких как соки, чай и компоты, их норма рассчитывается по-другому. Поскольку эти напитки калорийны, рекомендуется употреблять около 0,75 миллилитра воды на каждую калорию, полученную из таких напитков. Это связано с тем, что такие напитки, в отличие от воды, содержат калории и могут увеличивать потребность организма в дополнительной жидкости.

Следуя этим рекомендациям, можно более точно определить индивидуальную норму потребления воды и поддерживать здоровье на оптимальном уровне.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
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