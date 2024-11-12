Молодость без усилий: что помогает выглядеть лучше своих лет

Иногда нам встречаются люди, которым, кажется, удалось обмануть время: они выглядят моложе своего реального возраста. В то время как одни прибегают к помощи косметологов и даже хирургов, но всё равно выглядят на свой возраст, другие сохраняют юный вид без особых усилий. Как оказалось, у "вечной молодости" есть свои секреты.
1. Веганство
Веганы, питающиеся исключительно растительной пищей, часто выглядят свежо и моложе своих лет. Отказ от продуктов животного происхождения способствует лучшему состоянию кожи и общему здоровью.
2. Активный образ жизни
Эксперты напоминают, что те, кто проводят досуг на диване или погружены в социальные сети, быстрее начинают выглядеть на свой возраст. Поддержание активности, оптимизм и регулярные занятия спортом помогают сохранить молодой вид.
3. Жидкость и полезные напитки
Ежедневное потребление воды — необходимое условие для поддержания молодости, но одной воды мало. Рекомендуется также включать в рацион полезные напитки: свежевыжатые соки (в умеренном количестве), натуральный чай без сахара, настои на основе имбиря, клюквы, облепихи и шиповника.
Эти простые, но эффективные советы помогают сохранить молодость и свежий внешний вид.
Молодость - свойство по значению прилагательного молодой, а также период жизни от отрочества до зрелых лет:
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