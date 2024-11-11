Простой способ победить вздутие и тяжесть после обильного застолья

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Переедание — распространённая проблема, особенно в праздничные дни, когда на столах так много разнообразных блюд. Чтобы почувствовать себя лучше после обильного застолья, потребуется немного постараться. Медики советуют несколько простых шагов, которые помогут справиться с неприятными симптомами, такими как вздутие и тяжесть.

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Советы по облегчению состояния после переедания

Физическая активность

Лёгкая прогулка или умеренная физическая активность помогут активизировать пищеварение и снять ощущение тяжести.

Увлажнение

Пейте больше жидкости: подойдёт чистая вода, вода с лимоном или зелёный чай. Это помогает организму быстрее перерабатывать пищу и выводить токсины.

Лёгкий рацион

Следующие приёмы пищи должны быть лёгкими: избегайте животных жиров и сосредоточьтесь на овощах, фруктах и салатах. Это даст организму время на восстановление.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете быстрее избавиться от неприятных симптомов. Если самочувствие не улучшилось, особенно если у вас есть хронические заболевания, лучше обратиться к врачу для получения профессиональной помощи.

Уточнения

Расстро́йства приёма пи́щи (или расстро́йства пищево́го поведе́ния, РПП) — класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с нарушениями в приёме пищи.

