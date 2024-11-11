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Как избавиться от головной боли за 5 минут без таблеток

1:57
Здоровье

Головная боль может лишить нас продуктивности и испортить весь день. Но есть простые и быстрые методы, которые помогут справиться с дискомфортом всего за несколько минут без использования лекарств. Эти методы занимают всего 5 минут и приносят облегчение.

Как избавиться от головной боли за 5 минут без таблеток
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, PDM

Эффективные способы облегчения головной боли

1. Глубокое дыхание

Глубокое дыхание — один из эффективных способов снять головную боль. Медленный и глубокий вдох через нос с последующей задержкой дыхания и медленным выдохом через рот помогает расслабить мышцы и улучшить кровообращение. Найдите удобную позу, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании, повторяя упражнение в течение 5 минут.

2. Массаж висков и шеи

Лёгкий массаж висков и задней части шеи помогает снять мышечное напряжение, часто вызывающее боль. Лёгкие надавливания и круговые движения улучшают кровообращение и расслабляют мышцы. Этот метод, использованный всего несколько минут, может значительно облегчить состояние.

3. Холодный компресс

Прикладывание холодного компресса к лбу или затылку эффективно помогает при головной боли. Холод сужает сосуды, снижает воспаление и уменьшает боль. Можно использовать ледяной компресс или охлаждённое полотенце, приложив его на 5-10 минут.

4. Тишина и темнота

Избыток внешних раздражителей — яркий свет, громкие звуки — может усиливать головную боль. В таком случае уединитесь в тихом, затемнённом помещении на несколько минут. Закройте глаза, расслабьтесь, чтобы снять нагрузку на нервную систему и уменьшить дискомфорт.

Эти простые методики помогут вам быстро справиться с головной болью и вернуться к делам.

Уточнения

Головна́я боль (цефалгия) — боль, возникающая в области головы выше линии, которая соединяет наружный угол глаза, наружный слуховой проход и первый шейный позвонок (орбитомеатальная линия).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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