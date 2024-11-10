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Продукты, которые полезны для сосудов и настроения — что есть каждый день

3:01
Здоровье

Всем известно, что продукты питания могут поддерживать наше здоровье. Употребляя в пищу определённые продукты, можно не только укрепить иммунитет, но и предотвратить различные заболевания. Рассмотрим, как обычные продукты помогают в улучшении работы мозга, защите сосудов, профилактике воспалений и других состояниях.

Продукты, которые полезны для сосудов и настроения — что есть каждый день
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Полезные продукты для здоровья

Чай для концентрации

Чай содержит катехины и теанин — аминокислоту, которая расслабляет, но при этом улучшает фокусировку. Теанин повышает нашу способность концентрироваться, а благодаря низкому содержанию кофеина чай можно пить чаще, чем кофе. Кофеин же замедляет негативное воздействие галактозы, что защищает нейроны и может замедлить развитие деменции.

Кокосовое масло от депрессии

Кокосовое масло содержит среднецепочечные жирные кислоты, которые преобразуются в кетоновые тела. Эти кетоны могут обеспечивать нейроны энергией наряду с глюкозой, что может препятствовать возникновению депрессии.

Томаты для профилактики простатита

Томаты содержат антиоксидант ликопин, который снижает воспаление и предотвращает опухоли простаты. Тепловая обработка повышает усвояемость ликопина, поэтому тушёные или варёные томаты будут полезнее для усвоения антиоксиданта.

Свекла и шпинат для защиты сосудов

Нитраты, содержащиеся в свекле и шпинате, помогают выработке оксида азота, который улучшает состояние сосудов и может предотвращать атеросклероз.

Яблоки и хурма для замедления старения

В этих фруктах содержится физетин, который тормозит процессы старения и помогает организму омолаживаться.

Куркума против артрита

Куркумин из куркумы обладает мощными антиоксидантными, противовоспалительными и даже противоопухолевыми свойствами. Чтобы куркумин лучше усваивался, добавляйте к нему немного чёрного перца, жиров или подвергайте термической обработке.

Гранатовый сок для улучшения потенции

Гранатовый сок доказал свою эффективность при эректильной дисфункции, улучшая кровообращение. Для эффекта рекомендуется пить по стакану в день, но избегайте сочетания с лекарственными препаратами для потенции.

Морская рыба для здоровья и настроения

Морская рыба (скумбрия, лосось, сельдь) — ценный источник омега-3 жирных кислот, которые снижают воспаление. Регулярное употребление морской рыбы также может снизить риск депрессии.

Полезные приправы

Корица, имбирь и кайенский перец поддерживают здоровье кишечного микробиома, обладают сильным противовоспалительным действием. Барбарис также полезен, так как обладает действием, схожим с лекарствами против диабета.

Уточнения

Кровено́сные сосу́ды - эластичные трубчатые образования в теле человека, животных, по которым силой ритмически сокращающегося сердца или пульсирующего сосуда осуществляется перемещение крови по организму: к органам и тканям по артериям, артериолам, капиллярам, и от них к сердцу — по венулам и венам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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