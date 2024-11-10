Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России рассказали, кто первым освоит Луну
Продукты, которые кажутся полезными, но на самом деле могут способствовать набору веса
Овечкин вошёл в тройку лучших хоккеистов дня в НХЛ
Наслаждайтесь домашним компотом круглый год: вот как приготовить вкусный компот
Время менять резину: причины перехода на зимние шины
Россия и Бразилия могут открыть путь к взаиморасчётам в рамках БРИКС
Турист поделился неоднозначным опытом отдыха в курортном посёлке Лоо в Сочи
Как фисташки укрепляют организм: мнение врачей
Группа внутренних работников предлагает изменить название столицы Петроград в Ленинбург... — писала газета Последние Новости 11 ноября 1921 года

Частые болезни у детей — норма или повод для беспокойства

3:17
Здоровье

Многие родители беспокоятся, когда ребёнок часто болеет, особенно в раннем возрасте, когда посещает детский сад или школу. Однако стоит понимать, что частые ОРЗ — это нормальный этап формирования иммунной системы, ведь ребёнок рождается с незрелым иммунитетом и сталкивается с множеством новых вирусов и бактерий. Каждая болезнь — это своеобразная тренировка, помогающая укрепить защитные силы организма.

Частые болезни у детей — норма или повод для беспокойства
Фото: Openverse by Scott 97006, CC BY 2.0

Формирование иммунитета у ребёнка

Частые болезни у детей — это не всегда повод для беспокойства. Большинство случаев ОРЗ проходят без серьёзных осложнений и помогают иммунной системе приспособиться к внешней среде.

С возрастом иммунитет становится крепче, и дети начинают болеть реже. Тревожиться стоит лишь в случае частых тяжёлых инфекций, которые могут указывать на врождённые проблемы иммунитета. Но такие случаи встречаются крайне редко.

Как поддержать иммунитет ребёнка

Важную роль в формировании иммунитета играют условия, в которых ребёнок растёт и развивается. Проблемы с иммунной системой зачастую связаны с внешними факторами, такими как неподходящая окружающая среда или образ жизни. Для снижения риска болезней можно:

Обустроить среду обитания. Создайте для ребёнка комнату без накопителей пыли, регулярно проводите влажную уборку, следите за температурой и влажностью воздуха.

Уделить внимание питанию. Кормите ребёнка, когда он действительно голоден, избегайте перекусов и избыточного разнообразия в питании.

Поддерживать физическую активность. Регулярные прогулки на свежем воздухе и подвижные игры перед сном укрепляют иммунитет.

Правильно выбирать место отдыха. Летний отдых на природе без городских загрязнений поможет ребёнку отдохнуть и восстановить защитные силы.

Профилактика и лечение ОРЗ

Частые болезни вызывает не холод, а вирусы. Избегайте ненужных контактов, мойте руки, проводите вакцинацию членов семьи от гриппа. При заболевании ОРЗ важно создать условия, чтобы организм ребёнка справился с вирусом: обеспечьте комфортную температуру и влажность, тепло одевайте, давайте обильное питьё и не перекармливайте.

Основное лечение должно включать только самое необходимое: солевые капли в нос, жаропонижающее при высокой температуре, остальное же может мешать формированию иммунитета.

Важно помнить после выздоровления

Улучшение состояния ребёнка и нормализация температуры не означают, что иммунитет полностью восстановился. Лучше дать ребёнку время на полное выздоровление, избегая посещения детского сада или школы в течение недели после болезни. Это помогает избежать новой инфекции, когда организм ещё ослаблен.

Частые ОРЗ — естественный этап для детей в коллективе, где они часто контактируют с новыми микробами. Своевременный и разумный уход за ребёнком позволит ему адаптироваться к окружающей среде и укрепить иммунитет.

Уточнения

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) — группа разнородных по локализации и этиологии воспалительных заболеваний дыхательных путей, включающая в себя острые респираторные инфекции и острые заболевания неинфекционной этиологии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев
Садоводство, цветоводство
Почему садоводы выбирают железный купорос для осенней обработки деревьев Аудио 
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота
Домашние животные
Ветеринар объяснил, сколько раз в день следует кормить кота Аудио 
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков
Экономика и бизнес
Как выжить на 25 тысяч рублей в месяц: 5 лайфхаков Аудио 
Популярное
Пять подержанных авто, от которых стоит отказаться

Эти автомобили заставят вас чаще ездить к мастеру, чем по делам.

Пять подержанных авто, которые станут вечной обузой
Три признака беды: когда пора проверить двигатель
Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя
Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Экономика Финляндии находится в состоянии стагнации после разрыва торговых отношений с Россией
Лёгкий танк Т-38. Первый плавающий, ставший вдохновителем машины десанта Дмитрий Плотников Гайана решила выплатить гражданам природную ренту. Почему в России это невозможно? Любовь Степушова Как работал летний лагерь для трудных детей в царской России на Кавказе Сергей Лебедев
В России создали уникальный бетон со сроком службы 150-200 лет
Сводка с фронта: Киев опять увидел солдат КНДР в составе армии России, Зеленский нервничает и истерит
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Как помочь фикусу, если листья желтеют и опадают
Последние материалы
Россия и Бразилия могут открыть путь к взаиморасчётам в рамках БРИКС
Турист поделился неоднозначным опытом отдыха в курортном посёлке Лоо в Сочи
Как фисташки укрепляют организм: мнение врачей
Частые болезни у детей — норма или повод для беспокойства
Группа внутренних работников предлагает изменить название столицы Петроград в Ленинбург... — писала газета Последние Новости 11 ноября 1921 года
Как предотвратить вершинную гниль и сохранить урожай томатов
Певица Мадонна заявила, что в США ненавидят женщин
Может ли ежедневное употребление выпечки стать причиной акне?
Мостовой назвал причину, по которой приостановлена его стажировка
Учёные сообщили о мощной вспышке класса M на Солнце
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.