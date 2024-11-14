Яблоки повышают аппетит? Разбираем мифы о перекусе

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яблоки часто воспринимаются как идеальный перекус, однако, по словам диетолога Зухры Павловой, употреблять их между основными приемами пищи не рекомендуется. В яблоках содержатся глюкоза и фруктоза, которые могут повышать аппетит и снижать уровень энергии.

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Поэтому яблоки лучше включать в рацион как десерт после основного приема пищи, когда их сладость не будет вызывать лишнего желания перекусить.

Диетолог подчеркивает, что идеальный перекус должен содержать белок, который помогает поддерживать энергию и не вызывает резкого подъема аппетита. К тому же твердая текстура яблок способствует очищению зубов, что делает их отличным дополнением к завтраку или обеду.

Уточнения

Я́блоко - сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

