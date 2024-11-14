Почему в бассейн нужно ходить в шапочке: советы дерматолога

При посещении бассейна важно соблюдать правила безопасности. Одно из главных правил — использование шапочки для купания, которая защищает уши от попадания воды, предотвращая риск инфекций. Особенно важно это для людей с длинными волосами, так как шапочка уменьшает контакт с хлором, который может сделать волосы сухими и ломкими.
Кроме того, шапочка делает человека более заметным в воде, что особенно важно для детей и людей с ограниченными возможностями.
Соблюдение этих простых правил поможет защитить здоровье при посещении бассейна.
Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.
Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.