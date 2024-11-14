Почему в бассейн нужно ходить в шапочке: советы дерматолога

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При посещении бассейна важно соблюдать правила безопасности. Одно из главных правил — использование шапочки для купания, которая защищает уши от попадания воды, предотвращая риск инфекций. Особенно важно это для людей с длинными волосами, так как шапочка уменьшает контакт с хлором, который может сделать волосы сухими и ломкими.

Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

Кроме того, шапочка делает человека более заметным в воде, что особенно важно для детей и людей с ограниченными возможностями.

Другие важные правила безопасности

Избегайте плавания с повреждениями кожи

Если на теле есть ранки, порезы или мозоли, лучше воздержаться от посещения бассейна, чтобы не занести инфекцию.

Не заглатывайте воду

Вода в бассейне может содержать микроорганизмы, и её заглатывание может негативно сказаться на здоровье.

Соблюдение этих простых правил поможет защитить здоровье при посещении бассейна.

Уточнения

Инфе́кция (от лат. inficio, infeci, infectum "заражать") — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины.

