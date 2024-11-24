Как утягивающее бельё влияет на работу органов и мышц

Почему утягивающее бельё может быть вредно для тела

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утягивающее бельё часто помогает выглядеть стройнее в облегающих нарядах, но его частое использование может серьёзно навредить здоровью. Гинеколог Екатерина Волкова рассказала, что такой тип одежды следует носить в меру, так как длительное сдавливание тела приводит к ряду опасных последствий.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

Специалист отметила, что безопасное время использования утягивающего белья не должно превышать 10-12 часов в неделю, и при этом важно подобрать одежду, которая не будет чрезмерно стеснять движения.

Вот 6 основных причин, почему от частого ношения утягивающего белья стоит отказаться:

Нарушение дыхания. Давление на грудную клетку мешает лёгким работать в полную силу, что затрудняет дыхание. Замедление лимфооттока и кровообращения. Сдавливание приводит к застою жидкости и снижению циркуляции крови, из-за чего ткани получают меньше питательных веществ. Сдавливание внутренних органов. Одежда может оказывать чрезмерное давление на органы, смещая их и ухудшая их функционирование. Ослабление мышц спины. Поддержка, оказываемая утягивающим бельём, со временем ослабляет мышцы спины, повышая нагрузку на позвоночник. Повышение давления в брюшной полости. Это давление может стать причиной опущения органов малого таза и множества других осложнений. Увеличение риска воспалений. Тесная одежда создаёт благоприятную среду для размножения бактерий, что может вызвать воспалительные процессы.

Уточнения

Ли́мфа - компонент внутренней среды организма человека, разновидность соединительной ткани, представляющая собой прозрачную жидкость.

