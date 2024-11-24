Как ошибки в уходе за здоровьем влияют на внешний вид

Почему важен контроль гормонов после 30 лет

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщинам после 30 лет важно внимательнее относиться к своему здоровью и вовремя устранять не только симптомы недомоганий, но и их причины. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, какие ошибки чаще всего допускаются и как их избежать.

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Первой из них медик называет недостаток витаминов и минералов. Многие считают, что их нехватка не нуждается в лечении, и со временем организм восстановится сам. Однако, по словам Лебедевой, для поддержания здоровья необходимо регулярное восполнение этих дефицитов, и в некоторых случаях лучше проконсультироваться с врачом.

Ещё одна распространённая ошибка — игнорирование контроля над гормональным фоном. Важно регулярно проверять состояние щитовидной железы, яичников и надпочечников, так как сбои в их работе могут негативно сказаться на здоровье и настроении.

Лебедева также подчеркнула важность физической активности для поддержания тонуса кожи и сохранения её упругости. Она рекомендует регулярные силовые тренировки и упражнения на гибкость, которые способствуют укреплению мышц и замедляют процесс старения кожи.

Уточнения

Гормо́ны — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции.

