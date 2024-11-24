Почему волосы выпадают сильнее: вредные продукты для шевелюры

Избыточное выпадение волос может быть связано не только с генетикой и стрессом, но и с рационом. Как поясняет трихолог Татьяна Пичугина, определённые напитки способны существенно усугубить проблему. Особое внимание врач обратила на сладкую газировку, соки с добавлением сахара, а также чай и кофе с сиропами — все эти напитки могут ослаблять волосы и усиливать их выпадение.
Пичугина подчеркнула, что потребление до пяти литров подобных напитков в неделю может увеличить риск выпадения волос на 42%. Помимо напитков, негативно влияют на волосы фастфуд и консервы, лишённые необходимых витаминов и микроэлементов.
Однако стоит помнить, что выпадение волос может быть вызвано и другими факторами, такими как хронический стресс, болезни, дефицит витаминов, некоторые лекарства, а также частое использование средств для укладки и теплового воздействия на волосы.
Трихоло́гия - наука о волосах и волосистой части кожи головы.
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