Почему волосы выпадают сильнее: вредные продукты для шевелюры

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1:01
Здоровье

Избыточное выпадение волос может быть связано не только с генетикой и стрессом, но и с рационом. Как поясняет трихолог Татьяна Пичугина, определённые напитки способны существенно усугубить проблему. Особое внимание врач обратила на сладкую газировку, соки с добавлением сахара, а также чай и кофе с сиропами — все эти напитки могут ослаблять волосы и усиливать их выпадение.

Один напиток ускоряет облысение: что стоит исключить из рациона
Фото: flickr.com by Katie Brady, CC BY-SA 2.0

Пичугина подчеркнула, что потребление до пяти литров подобных напитков в неделю может увеличить риск выпадения волос на 42%. Помимо напитков, негативно влияют на волосы фастфуд и консервы, лишённые необходимых витаминов и микроэлементов.

Однако стоит помнить, что выпадение волос может быть вызвано и другими факторами, такими как хронический стресс, болезни, дефицит витаминов, некоторые лекарства, а также частое использование средств для укладки и теплового воздействия на волосы.

Уточнения

Трихоло́гия - наука о волосах и волосистой части кожи головы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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