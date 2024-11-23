Почему стоит избегать переработанного мяса в рационе

Переработанное мясо — скрытая угроза вашему здоровью

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

От колбас, сосисок и других видов переработанного мяса лучше отказаться — они повышают риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил Евгений Черёмушкин, кандидат медицинских наук, который отметил, что рак поджелудочной железы считается одним из самых опасных и трудноизлечимых видов рака.

Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

Основными симптомами этого заболевания могут быть потеря веса, боль в животе и изменение оттенка кожи. В группу повышенного риска входят не только те, кто употребляет переработанное мясо, но также курильщики и люди с лишним весом.

Черёмушкин советует уменьшить в рационе фастфуд, газированные напитки и продукты с консервантами, отдав предпочтение овощам и фруктам. Профилактика имеет огромное значение, поэтому ежедневная физическая активность и отказ от вредных привычек также помогут снизить вероятность онкологических заболеваний.

Уточнения

Соси́ска - колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

