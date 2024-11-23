Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Как избавиться от муравьев с помощью бананов
В России нашли способ повысить точность операций на глазах на 30%
Юрист Гордон вновь высказалась о Решетовой, из-за которой распался брак певицы Алсу: это провал
Улучшаем кровообращение и текстуру кожи с помощью сухого массажа
Подготовка к новым членам семьи: как избежать стресса для собаки
Отец Ивана Урганта пришёл в восторг от книги сына с пустыми страницами
Подарить автомобиль близкому: как избежать налогов
Новые шины Cordiant: завод в Ульяновске начал производство

Почему стоит избегать переработанного мяса в рационе

Переработанное мясо — скрытая угроза вашему здоровью
0:59
Здоровье

От колбас, сосисок и других видов переработанного мяса лучше отказаться — они повышают риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщил Евгений Черёмушкин, кандидат медицинских наук, который отметил, что рак поджелудочной железы считается одним из самых опасных и трудноизлечимых видов рака.

Переработанное мясо — скрытая угроза вашему здоровью
Фото: Национальный институт рака is licensed under public domain

Основными симптомами этого заболевания могут быть потеря веса, боль в животе и изменение оттенка кожи. В группу повышенного риска входят не только те, кто употребляет переработанное мясо, но также курильщики и люди с лишним весом.

Черёмушкин советует уменьшить в рационе фастфуд, газированные напитки и продукты с консервантами, отдав предпочтение овощам и фруктам. Профилактика имеет огромное значение, поэтому ежедневная физическая активность и отказ от вредных привычек также помогут снизить вероятность онкологических заболеваний.

Уточнения

Соси́ска - колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Российский шоу-бизнес
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения Аудио 
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Военные новости
На Западе рассказали, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Сводка с фронта: на Харьковском направлении потеряли солдат КНДР, Европа считает время подлёта Орешника Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Подготовка к новым членам семьи: как избежать стресса для собаки
Переработанное мясо — скрытая угроза вашему здоровью
Отец Ивана Урганта пришёл в восторг от книги сына с пустыми страницами
Подарить автомобиль близкому: как избежать налогов
Новые шины Cordiant: завод в Ульяновске начал производство
Айза-Лилуна Ай не сдержала эмоций после новости о том, что рэпер Гуф сделал предложение новой возлюбленной
Почему нельзя мыть яйца перед хранением: объяснение экспертов
Родившая в 40 лет певица Акула получила предложение руки и сердца в эфире популярного ТВ-шоу
Опасность в виде бродячих собак. Как себя защитить?
Невеста Гуфа рассказала о своей реакции на предложение выйти замуж: я не поняла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.