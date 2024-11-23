Вегетарианская диета: почему она опасна для детей

Почему детям опасно придерживаться вегетарианской диеты

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для нормального роста и развития детям необходим сбалансированный и полноценный рацион, обеспечивающий организм всеми важными витаминами и микроэлементами. Однако вегетарианская или веганская диета может лишить растущий организм жизненно важных веществ и привести к серьёзным последствиям для здоровья.

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Педиатр Ильмира Шарипова отметила, что при отсутствии животных белков и недостатке железа у ребёнка могут появиться синяки под глазами, задержка речевого и психического развития. Такой дефицит негативно влияет на развитие мозга и других систем организма.

Но это ещё не все возможные риски. По словам Шариповой, веганская диета может привести к гормональным сбоям и нехватке витамина D, что повышает риск депрессии. Также дети могут испытывать ухудшение памяти, постоянную слабость и ухудшение общего самочувствия.

Уточнения

Вегетариа́нство - система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей.

