Вегетарианская диета: почему она опасна для детей

Для нормального роста и развития детям необходим сбалансированный и полноценный рацион, обеспечивающий организм всеми важными витаминами и микроэлементами. Однако вегетарианская или веганская диета может лишить растущий организм жизненно важных веществ и привести к серьёзным последствиям для здоровья.
Педиатр Ильмира Шарипова отметила, что при отсутствии животных белков и недостатке железа у ребёнка могут появиться синяки под глазами, задержка речевого и психического развития. Такой дефицит негативно влияет на развитие мозга и других систем организма.
Но это ещё не все возможные риски. По словам Шариповой, веганская диета может привести к гормональным сбоям и нехватке витамина D, что повышает риск депрессии. Также дети могут испытывать ухудшение памяти, постоянную слабость и ухудшение общего самочувствия.
Вегетариа́нство - система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей.
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