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Продукты, которые улучшают сон и снижают риск кошмаров

Избавьтесь от кошмаров: попробуйте этот вечерний напиток
1:04
Здоровье

Если вас мучают ночные кошмары или проблемы с засыпанием, стоит обратить внимание на то, что вы едите перед сном. Известно, что некоторые продукты способствуют более спокойному и глубокому сну, но особенно полезен в этом отношении кефир.

Избавьтесь от кошмаров: попробуйте этот вечерний напиток
Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, CC BY-SA 3.0

Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что кефир — идеальный напиток для вечернего приёма. В нём содержится белок, который помогает улучшить качество сна и уменьшает вероятность ночных кошмаров.

"Молочнокислые бактерии лучше всего себя чувствуют в кисломолочной среде кишечника, и именно кефир способен создать для них подходящие условия", — отметил Кондрахин, добавив, что предпочтение лучше отдавать натуральному кефиру без добавок.

Кефир — не единственный продукт, который поддерживает здоровье во время сна. Вечером также можно включать в рацион овощи и зелень: они насыщают организм витаминами и способствуют выведению токсинов, помогая расслабиться и спокойно уснуть.

Уточнения

Кефи́р - разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков".

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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