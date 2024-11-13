Сенча: чай, который защищает от рака и улучшает настроение

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые напитки могут быть столь же эффективны, как и продукты, в профилактике опасных заболеваний. Одним из таких является сенча — разновидность зеленого чая, обладающая рядом полезных свойств благодаря своему богатому химическому составу.

Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Сенча не только помогает в борьбе с усталостью, но и защищает организм от развития раковых клеток. Этот чай имеет мягкий вкус и низкое содержание кофеина, что позволяет употреблять его даже вечером, помогая расслабиться после рабочего дня. Если выпить сенчу утром, она улучшит настроение и поможет легче справляться со стрессовыми ситуациями, что делает её особенно полезной для эмоциональных людей.

Кроме того, сенча способствует снижению жировой массы в сочетании с диетой и физической активностью. Эксперты также отмечают положительное влияние сенчи на здоровье сердца и сосудов, что может способствовать продлению жизни.

Уточнения

Сэнтя́ (яп. 煎茶 сэнтя) или сенча (в неточной транслитерации) — сорт зелёного чая, производимый в Японии. Название происходит от выражения "чайный отвар" (яп. 煎じ茶 сэндзитя).

