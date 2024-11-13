Почему лучше отказаться от сахара в чае: советы диетолога

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай — это универсальный напиток, который освежает и бодрит, но многие допускают ошибку, добавляя в него сахар.

Фото: Pinterest by Suzanne Muhawes, PDM

Диетолог Анжелика Дюваль объясняет, что, хотя сахар и не разрушает полезные свойства чая, его регулярное употребление может привести к накоплению лишнего веса и повысить нагрузку на поджелудочную железу. Более того, сахар может способствовать воспалительным процессам в организме.

Диетолог подчеркивает, что рафинированный сахар не приносит пользы, и от него лучше отказаться. Вместо сладких напитков, за исключением натуральных морсов и соков, следует выбирать несладкий чай и другие полезные варианты для утоления жажды.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

