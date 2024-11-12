Как прожить дольше: простые привычки для каждого

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долголетие во многом зависит от образа жизни, а не только от генетики или везения. Несколько простых привычек могут помочь каждому продлить годы жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, PDM

Жизнь за городом способствует здоровью, так как чистый воздух уменьшает нагрузку на органы и снижает риск заболеваний.

Жирная морская рыба - отличное средство для поддержания здоровья сердца и сосудов. Употребляйте её дважды в неделю, чтобы снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Работа с психологом - важный аспект, ведь эмоциональное здоровье тесно связано с общим самочувствием. Люди, живущие с ментальным комфортом, обычно дольше наслаждаются активной жизнью.

Специи обогащают рацион антиоксидантами и помогают организму бороться с воспалениями. Приправы должны быть качественными и без добавок.

Чтение по 10-20 страниц в день тренирует ум и помогает снизить риск деменции, выступая отличной профилактикой когнитивных нарушений.

Лимоны - кладезь витаминов и антиоксидантов, которые поддерживают иммунитет и помогают в борьбе со старением. Включайте их в свой рацион.

Гречишный чай имеет множество полезных свойств, включая антиоксиданты и улучшение кровообращения. Этот напиток помогает поддерживать здоровье и придает энергии.

Домашние животные, особенно собаки, могут улучшить эмоциональное состояние и способствуют здоровому образу жизни, что положительно сказывается на долголетии.

Классический чай - ещё один доступный способ поддерживать здоровье. Натуральный чай, без добавок, обладает антиоксидантными свойствами и помогает укрепить организм.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет.

