Врач рассказал, какие домашние предметы являются рассадниками опасных бактерий

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто мы не подозреваем, что в наших квартирах обитают колоссальные колонии бактерий. Они особенно любят места, как губка для мытья посуды, где постоянная влажность и остатки пищи создают идеальную среду для их размножения.

Фото: Openverse by kaibara87, CC BY 2.0

Количество бактерий на такой губке может быть в 200 тысяч раз больше, чем под краем унитаза, поэтому рекомендуется менять губку каждую неделю. Разделочные доски тоже стоит обновлять, но уже каждые полгода, поскольку они также являются рассадником микроорганизмов, как отметила врач общей практики Мария Андрющенко.

"По всем санитарным нормам должно быть разделение на кухне — для мяса отдельная доска, для рыбы. Желательно их обрабатывать не губками, а проливать кипятком", — поделилась специалист в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Смартфоны, которые мы постоянно держим в руках, также могут быть заселены опасными микроорганизмами. Жирная плёнка, остающаяся на устройствах после касаний, служит идеальной средой для бактерий, поэтому важно регулярно обрабатывать технику антибактериальными средствами.

В ванной комнате, где преобладает влажная среда, бактерии также чувствуют себя отлично. Зубные щётки и насадки для душа — ещё одни объекты для их скопления. Эксперт советует регулярно дезинфицировать зубные щетки и менять их каждые три месяца, а насадку для душа — протирать тряпкой, смоченной в растворе уксуса или лимонной кислоты.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.



Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность.

