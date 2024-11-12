Как питание влияет на кожу: советы дерматолога

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Питание оказывает значительное влияние на состояние кожи. Дерматолог Юлия Галлямова отмечает, что избыток сладостей, мучных изделий и фастфуда может усилить воспалительные процессы и привести к высыпаниям.

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Для поддержания здоровья кожи рекомендуется ограничить потребление этих продуктов и увеличить в рационе долю овощей, зелени, орехов и растительных масел. Особое внимание следует уделить омега-3 жирным кислотам, содержащимся в рыбе, которые способствуют улучшению состояния кожи.

Если высыпания сохраняются длительное время, необходимо обратиться к дерматологу для консультации.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast "быстрый" и food "пища") — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола.

