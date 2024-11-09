Рентгенолог посоветовал россиянам не делать КТ по собственной инициативе

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С началом пандемии коронавируса многие россияне стали самостоятельно назначать себе компьютерную томографию (КТ), без предварительной консультации с врачом. Однако заместитель директора по образовательной деятельности Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы Александр Бажин считает, что такая практика должна быть прекращена.

Фото: Mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин, CC BY 4.0

"КТ должна проводиться строго по медпоказаниям, а не по собственной инициативе. Во многих случаях качества изображения, получаемого при рентгенографии, более чем достаточно для точной диагностики", — заявил врач-рентгенолог.

По словам специалиста, врач назначает обследования, учитывая индивидуальные особенности пациента, и важно, чтобы потенциальный вред от процедуры не превышал ожидаемой пользы. Кандидат медицинских наук в интервью с kp. ru подчеркнул, что теоретически КТ может увеличить риск развития рака.

Эксперт также отметил, что хотя прямая связь между рентгеном, КТ, МРТ и риском развития онкологических заболеваний ещё не доказана, эти исследования всё же связаны с лучевой нагрузкой на организм, которая считается негативным фактором. При этом пока нет однозначного ответа на вопрос, какая доза облучения является безопасной для человека.

Уточнения

Компью́терная томогра́фия — метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета, был предложен в 1972 году Годфри Хаунсфилдом и Алланом Кормаком, удостоенными за эту разработку Нобелевской премии.

