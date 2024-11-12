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Какие народные средства опасны для кожи: вредные советы из соцсетей

1:01
Здоровье

В социальных сетях можно встретить множество советов по уходу за кожей и волосами с помощью народных средств, однако не все из них безопасны. Некоторые популярные рекомендации могут серьезно навредить внешности.

Какие народные средства опасны для кожи: вредные советы из соцсетей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Кокосовое масло часто рекомендуют для кожи и волос, но при склонности к жирности и высыпаниям оно противопоказано, поскольку может вызвать прыщи даже на идеальной коже при частом использовании.

Лимонный сок — еще одно популярное средство, но наносить его на кожу в чистом виде нельзя. Несмотря на распространенное мнение, что лимонный сок заменяет дорогой пилинг, он раздражает кожу и может привести к серьезным проблемам.

Куриные яйца как маска для лица тоже являются спорным вариантом. В сырых яйцах могут находиться вредные микроорганизмы, которые оказывают негативное влияние на состояние кожи, поэтому лучше не экспериментировать с такими методами.

Уточнения

Кокосовое масло - растительное масло, получаемое из копры.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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