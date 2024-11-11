Как привычка закидывать ногу на ногу может повредить здоровью

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, может негативно сказываться на кровообращении, нервной системе и позвоночнике. В таком положении происходит сдавливание сосудов под коленом, из-за чего кровь вынуждена проходить по другим сосудам, что может привести к их повреждению и повышению давления. Это особенно опасно для людей с гипертонией и увеличивает риск варикоза.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, PDM

Кроме того, перекрещенные ноги сдавливают нервы, что вызывает покалывание и даже онемение, а позвоночник, из-за скрученного таза, испытывает неравномерную нагрузку, что может привести к перенапряжению спинных мышц и смещению межпозвоночных дисков. Длительное сидение в такой позе может со временем вызвать деформации таза и дефекты осанки, такие как сколиоз.

Как избежать последствий:

Лучшее решение — стараться держать ноги параллельно. Если вы заметили, что сидите с закинутой ногой, встаньте и выполните простые упражнения: привстаньте на носки, сделайте круговые движения голеностопом, пройдитесь. Если встать невозможно, держите ноги параллельно или регулярно меняйте позу. Альтернативные варианты — сидение на большом мяче или использование подставки для ног, что может помочь отучиться от этой позы.

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека. Филогенетически человеческая нога происходит от задних конечностей амфибий, которые, в свою очередь, произошли от плавников рыб.

