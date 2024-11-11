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Как пища влияет на мозг: продукты, ускоряющие старение

0:48
Здоровье

Некоторые продукты могут оказывать негативное влияние не только на внешний вид и фигуру, но и на здоровье мозга.

Как пища влияет на мозг: продукты, ускоряющие старение
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Диетолог Марият Мухина объяснила, что в числе вредных для мозга продуктов — грибы, выращенные в загрязненных районах или неправильно заготовленные. В таких грибах могут накапливаться токсины, поэтому лучше выбирать безопасные тепличные шампиньоны из магазина.

Сахар также наносит вред мозгу, провоцируя скрытое воспаление, что ускоряет процессы старения. Жареные продукты негативно воздействуют на мозг по той же причине. Особое внимание Мухина обратила на алкоголь, заявив, что безопасной дозы не существует: даже малые количества спиртного губят здоровье.

Уточнения

Старение - рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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