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Что нельзя есть натощак: советы диетолога для здоровья желудка

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Здоровье

Не все продукты подходят для утреннего приема пищи. На голодный желудок особенно важно выбирать блюда с осторожностью, чтобы избежать вреда для организма.

Что нельзя есть натощак: советы диетолога для здоровья желудка
Фото: Freepik by benzoix, PDM

Диетолог Евгений Арзамасцев отмечает, что натощак не стоит употреблять грибы, орехи, сушеное мясо с острыми специями и блюда с большим количеством пряностей. Такая пища может раздражать слизистую желудка и привести к дополнительным проблемам.

Также нежелательно начинать день с жареного и жирного, а сладости могут быть опасны из-за риска набора лишнего веса. Среди напитков опасны свежевыжатые соки и алкоголь — они раздражают желудок и могут вызвать гастрит.

Уточнения

Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
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