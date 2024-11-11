Что нельзя есть натощак: советы диетолога для здоровья желудка

Не все продукты подходят для утреннего приема пищи. На голодный желудок особенно важно выбирать блюда с осторожностью, чтобы избежать вреда для организма.
Диетолог Евгений Арзамасцев отмечает, что натощак не стоит употреблять грибы, орехи, сушеное мясо с острыми специями и блюда с большим количеством пряностей. Такая пища может раздражать слизистую желудка и привести к дополнительным проблемам.
Также нежелательно начинать день с жареного и жирного, а сладости могут быть опасны из-за риска набора лишнего веса. Среди напитков опасны свежевыжатые соки и алкоголь — они раздражают желудок и могут вызвать гастрит.
Желу́док (лат ventriculum, др.-греч. γαστήρ) — полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.
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