Как улучшить сон: лучшие напитки для вечернего расслабления

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор правильных напитков перед сном может заметно улучшить его качество и помочь организму полноценно восстанавливаться. Эксперты рекомендуют несколько напитков, которые оказывают мягкое воздействие на нервную систему и способствуют крепкому сну.

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Аптечная ромашка — классический выбор для тех, кто сталкивается с легкими формами бессонницы. Многие отмечают, что уже через 10-15 минут после ромашкового чая ощущают сонливость. Регулярное употребление этого чая также положительно влияет на нервную систему.

Миндальное молоко — настоящий дар для нервной системы, который быстро помогает настроиться на полноценный отдых. Его можно приготовить дома или купить готовым. Миндальное молоко богато питательными веществами и поддерживает здоровье в целом.

Чай из мелиссы отличается приятным вкусом и способен расслабить даже самых требовательных гурманов. Мелисса снимает напряжение и помогает нервной системе подготовиться ко сну.

Кефир с медом — идеальный напиток для тех, кто перед сном ощущает легкий голод. Стакан кефира с медом помогает утолить голод и настроить организм на отдых.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

