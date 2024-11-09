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Врач предупредил об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков

1:38
Здоровье

Некоторые люди самостоятельно ставят себе диагноз и принимают лекарства без консультации с врачом. Особую опасность представляет бесконтрольный приём антибиотиков, как подчеркнул врач высшей категории Алексей Карзин в интервью с RG. ru.

Врач предупредил об опасности бесконтрольного приёма антибиотиков
Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, PDM

Важно помнить, что антибиотики — это мощные лекарственные средства, которые могут вызвать множество побочных эффектов при неумелом использовании. К ним относятся как относительно безобидные реакции, такие как сыпь на коже, так и крайне опасные, включая анафилактический шок, который может привести к летальному исходу. Кроме того, определённые антибиотики могут уничтожить полезную микрофлору в кишечнике, что иногда приводит к воспалению этого органа.

"Кроме того, неправильно подобранный антибиотик просто не поможет побороть воспаление. Например, применение таких лекарств при гриппе совершенно не показано, поскольку ими лечат бактериальные инфекции, а у гриппа возбудитель — вирус", — отметил специалист.

Самолечение может не только не улучшить состояние, но и привести к его ухудшению и развитию осложнений. Одним из последствий бесконтрольного приёма антибиотиков может стать резистентность к ним, в результате чего они не будут эффективны даже при назначении специалистом. Именно поэтому выбор курса лечения, определение схемы приёма лекарств и подбор правильной дозировки должны осуществляться врачом, чтобы обеспечить максимальную эффективность и минимизировать риск побочных эффектов.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Анафилакти́ческий шок (от др.-греч. ἀνά- «против-» и φύλαξις «защита») — аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гончар Виктор
Ведущий специалист
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