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Чай как эликсир долголетия: какие сорта помогут сохранить здоровье

1:03
Здоровье

Чай — не просто напиток для утоления жажды, а настоящий источник здоровья и долголетия. Специалисты выделяют несколько видов чая, способных продлить жизнь и защитить организм от заболеваний.

Чай как эликсир долголетия: какие сорта помогут сохранить здоровье
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Пуэр — китайский чай, который, несмотря на специфический вкус и аромат, считается мощным профилактическим средством. В Китае пуэр славится своими лечебными свойствами и даже способностью укреплять организм и продлевать жизнь.

Матча — японский порошковый чай, уникальный по форме и способу приготовления, оказывает благоприятное воздействие на все системы организма. Регулярное употребление матч способствует укреплению здоровья и увеличению шансов на долгую жизнь.

Зеленый чай — классический напиток, способный защитить от диабета, болезней сердца и даже онкологических заболеваний. Две чашки зеленого чая в день могут стать простым, но действенным способом улучшить качество жизни и сохранить здоровье.

Уточнения

Пуэ́р (кит. 普洱茶, пиньинь pǔ'ěrchá, палл. пуэрча, буквально: "чай из Пуэра") — постферментированный чай.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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