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Какие продукты вызывают болезни и тревожность: советы врачей

1:03
Здоровье

Некоторые продукты не стоит есть ежедневно, так как они могут причинить вред организму. Врачи предупреждают: фастфуд, содержащий насыщенные жиры, соль и сахар, ведет к проблемам с сердцем, лишнему весу и другим заболеваниям.

Какие продукты вызывают болезни и тревожность: советы врачей
Фото: flickr.com by Dennis Jarvis, CC BY-SA 2.0

Полуфабрикаты из магазина также лучше исключить, поскольку их часто производят из низкокачественных ингредиентов. Постоянное употребление этой пищи приводит к расстройствам пищеварения.

Сладости и газированные напитки, содержащие сахар, трансжиры и искусственные добавки, также попали в список нежелательных продуктов. Эти лакомства грозят не только избыточным весом, но и кариесом и другими болезнями.

Вместо этих продуктов медики рекомендуют включать в рацион домашние блюда, овощи, фрукты и ягоды. А напитки с кофеином, такие как энергетики и кофе, желательно заменить водой, поскольку они могут вызывать тревожность, бессонницу и раздражительность.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. "шипучие воды", просторечное - "газировка") — прохладительный напиток из минеральной или обычной воды, насыщенной углекислым газом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
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