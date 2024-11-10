Какие продукты вызывают болезни и тревожность: советы врачей

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Некоторые продукты не стоит есть ежедневно, так как они могут причинить вред организму. Врачи предупреждают: фастфуд, содержащий насыщенные жиры, соль и сахар, ведет к проблемам с сердцем, лишнему весу и другим заболеваниям.

Фото: flickr.com by Dennis Jarvis, CC BY-SA 2.0

Полуфабрикаты из магазина также лучше исключить, поскольку их часто производят из низкокачественных ингредиентов. Постоянное употребление этой пищи приводит к расстройствам пищеварения.

Сладости и газированные напитки, содержащие сахар, трансжиры и искусственные добавки, также попали в список нежелательных продуктов. Эти лакомства грозят не только избыточным весом, но и кариесом и другими болезнями.

Вместо этих продуктов медики рекомендуют включать в рацион домашние блюда, овощи, фрукты и ягоды. А напитки с кофеином, такие как энергетики и кофе, желательно заменить водой, поскольку они могут вызывать тревожность, бессонницу и раздражительность.

Уточнения

Газиро́ванная вода́ (устар. "шипучие воды", просторечное - "газировка") — прохладительный напиток из минеральной или обычной воды, насыщенной углекислым газом.

