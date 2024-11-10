Какие продукты помогут курильщикам очистить организм

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Курильщикам, стремящимся помочь организму справиться с накопившимся никотином, следует обратить внимание на продукты, способствующие очищению. Диетолог Мария Капралова советует добавить в рацион гранаты, лимоны и апельсины. Гранаты помогают очищать кровь и улучшают её циркуляцию, а цитрусовые ускоряют метаболизм, способствуя выведению вредных веществ.

Фото: PIXNIO by Bicanski, CC0

Имбирь также оказывается полезным, снижая тягу к курению и поддерживая борьбу с токсинами. Капралова рекомендует и киви — этот фрукт помогает справляться с депрессией, которой часто страдают курильщики.

Не стоит забывать о брокколи и свежей зелени: они поддерживают обменные процессы и помогают очищать организм.

Уточнения

Ци́трусовые (лат. Citrinae) — подтриба цветковых древесных растений семейства Рутовые (Rutaceae), входит в трибу Aurantieae подсемейства Померанцевые (Aurantioideae).

