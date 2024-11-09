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Как бытовые дела могут защитить от болезней: новые открытия ученых

Здоровье

Исследования показывают, что повседневные бытовые дела могут быть не просто рутинной обязанностью, но и важным шагом к укреплению здоровья. Австралийские ученые выяснили: всего пять минут активной физической нагрузки в день могут значительно снизить риск онкологических заболеваний.

Как бытовые дела могут защитить от болезней: новые открытия ученых
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, CC0

При этом активность, которую человек получает, выполняя повседневные дела, — например, убирая, моет посуду или стирает, — действует как своего рода интервальная тренировка.

Подобная прерывистая физическая активность, по словам медиков, напоминает высокоинтенсивные интервальные тренировки. Привычная рутина превращается в эффективный способ укрепить организм, позволяя не только поддерживать дом в порядке, но и заботиться о своем здоровье.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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