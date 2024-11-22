Как лонг-ковид влияет на сердечно-сосудистую систему

В чём скрытая опасность лонг-ковида для здоровья сердца

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австралийские учёные выяснили, что постковидный синдром или "лонг-ковид" может приводить к повреждениям сердца из-за хронического воспаления. Исследования показали: у пациентов с лонг-ковидом в крови обнаруживается повышенное количество цитокинов — белков, которые могут атаковать клетки сердца, вызывая боль в груди и учащённое сердцебиение. Эти клетки, называемые кардиомиоцитами, играют ключевую роль в работе сердца, и их повреждение нарушает работу сердечно-сосудистой системы.

Фото: Freepik by prostooleh, PDM

В ходе эксперимента специалисты использовали нанотехнологию — иммуноштормовой чип, который позволяет с высокой точностью выявлять цитокины и маркеры повреждения сердечной ткани. В исследовании участвовали 50 человек из разных регионов Австралии: пациенты с лонг-ковидом, те, кто уже выздоровел, и люди, не болевшие COVID-19.

Результаты показали, что цитокины могут стать биомаркерами повреждения сердечной ткани и могут объяснить другие симптомы лонг-ковида, включая неврологические и респираторные проблемы. Специалисты считают, что понимание этого механизма может стать основой для новых подходов к диагностике и лечению постковидного синдрома.

Уточнения

Цитокины - небольшие пептидные информационные молекулы.

