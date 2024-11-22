Советы по сочетанию гречки с другими продуктами

Гречка и здоровая кожа: почему стоит добавить крупу в рацион

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гречка известна своими питательными свойствами, и по словам диетолога Марии Макиши, она также помогает замедлить процессы старения кожи. Специалист подчеркнула, что гречневая крупа содержит антиоксиданты, которые поддерживают молодость кожи, а также полезный белок и микроэлементы.

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Как гречка влияет на организм

Помимо пользы для кожи, гречка оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему и помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови, что особенно важно для здоровья в целом.

Важные рекомендации

Диетолог Михаил Гинзбург, также предупредил, что сочетание гречки с сахаром снижает её полезные свойства. По его словам, гречка приносит максимальную пользу в сочетании с рыбой, мясом, молоком и овощами, а добавление сахара может уменьшить эффект от употребления крупы.

Уточнения

Гре́чка — род травянистых растений семейства Злаки.



