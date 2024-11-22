Исследование: связь дохода, образования и здоровья пожилых людей

Высокий доход и образование — залог защиты от когнитивных нарушений

Британские учёные провели исследование, подтверждающее взаимосвязь между уровнем образования, доходом и состоянием здоровья, особенно когнитивного. Оказалось, что высшее образование, профессиональная занятость и высокий доход снижают риск развития когнитивных нарушений и деменции у пожилых людей. Более того, у обеспеченных и образованных людей вероятность восстановления после таких нарушений выше.

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Исследование и его результаты

С 2008 по 2019 год британские исследователи наблюдали за состоянием здоровья 8442 человек старше 50 лет. Результаты показали, что у людей с высшим образованием и стабильной профессиональной деятельностью риск деменции и когнитивных нарушений значительно ниже.

Причины влияния дохода и образования на здоровье

Специалисты связывают этот эффект с доступом к медицинским услугам и высоким уровнем ментальной активности, что помогает снизить риск когнитивных нарушений. Люди с высоким доходом и образованием также имеют больше ресурсов для поддержки здоровья в целом.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков.

