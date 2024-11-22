Правила зимнего питания для поддержания веса

Как не набрать лишний вес зимой: советы диетолога на каждый день

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой особенно легко набрать лишний вес. В холодное время года организму требуется больше энергии, а мы склонны к плотным обедам и частым перекусам. Диетолог А. Макеева поделилась советами, как поддерживать форму в зимний период.

Фото: flickr.com by Edsel Little, CC BY-SA 2.0

Полезные привычки для зимнего рациона:

Тёплая еда вместо холодной

В зимнее время стоит отдавать предпочтение тёплой или горячей пище. Это согреет организм и уменьшит желание съесть больше. Завтрак должен быть плотным: например, каша или нежирное мясо (курица, индейка) зарядят энергией и помогут избежать лишних перекусов.

Добавьте в меню сезонные продукты

Включите в рацион тыкву, репу, капусту и другие зимние овощи. Яйца, рыба и молочные продукты также станут хорошей основой для питания и помогут укрепить иммунитет.

Не забывайте пить воду

Иногда организм воспринимает жажду как голод, поэтому стакан воды за полчаса до еды поможет контролировать аппетит.

Физическая активность и окружающая температура

Диетолог рекомендует поддерживать физическую активность: прогулки, бег, тренажёрный зал или бассейн помогут держать форму. Интересно, что сам холод способствует сжиганию калорий. В помещениях с температурой ниже 18 °С организм активнее расходует энергию, чтобы согреться.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком.

