Правила зимнего питания для поддержания веса

Зимой особенно легко набрать лишний вес. В холодное время года организму требуется больше энергии, а мы склонны к плотным обедам и частым перекусам. Диетолог А. Макеева поделилась советами, как поддерживать форму в зимний период.
В зимнее время стоит отдавать предпочтение тёплой или горячей пище. Это согреет организм и уменьшит желание съесть больше. Завтрак должен быть плотным: например, каша или нежирное мясо (курица, индейка) зарядят энергией и помогут избежать лишних перекусов.
Включите в рацион тыкву, репу, капусту и другие зимние овощи. Яйца, рыба и молочные продукты также станут хорошей основой для питания и помогут укрепить иммунитет.
Иногда организм воспринимает жажду как голод, поэтому стакан воды за полчаса до еды поможет контролировать аппетит.
Диетолог рекомендует поддерживать физическую активность: прогулки, бег, тренажёрный зал или бассейн помогут держать форму. Интересно, что сам холод способствует сжиганию калорий. В помещениях с температурой ниже 18 °С организм активнее расходует энергию, чтобы согреться.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.