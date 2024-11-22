Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если чеснок уже прорастает до наступления холодов
Как организовать комнату для собаки? Вам помогут эти советы
Идеи приготовления вегетарианской пасты, которые вам обязательно понравятся
Как Россия и Китай изменили маршруты мировых авиаперевозок
Гладкая кожа без вреда. Выбираем безопасные методы удаления волос
Как сделать комнатные растения пышными и красивыми: три лучшие подкормки
Россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ
Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром
Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем

Правила зимнего питания для поддержания веса

Как не набрать лишний вес зимой: советы диетолога на каждый день
1:31
Здоровье

Зимой особенно легко набрать лишний вес. В холодное время года организму требуется больше энергии, а мы склонны к плотным обедам и частым перекусам. Диетолог А. Макеева поделилась советами, как поддерживать форму в зимний период.

Как не набрать лишний вес зимой: советы диетолога на каждый день
Фото: flickr.com by Edsel Little, CC BY-SA 2.0

Полезные привычки для зимнего рациона:

Тёплая еда вместо холодной

В зимнее время стоит отдавать предпочтение тёплой или горячей пище. Это согреет организм и уменьшит желание съесть больше. Завтрак должен быть плотным: например, каша или нежирное мясо (курица, индейка) зарядят энергией и помогут избежать лишних перекусов.

Добавьте в меню сезонные продукты

Включите в рацион тыкву, репу, капусту и другие зимние овощи. Яйца, рыба и молочные продукты также станут хорошей основой для питания и помогут укрепить иммунитет.

Не забывайте пить воду

Иногда организм воспринимает жажду как голод, поэтому стакан воды за полчаса до еды поможет контролировать аппетит.

Физическая активность и окружающая температура

Диетолог рекомендует поддерживать физическую активность: прогулки, бег, тренажёрный зал или бассейн помогут держать форму. Интересно, что сам холод способствует сжиганию калорий. В помещениях с температурой ниже 18 °С организм активнее расходует энергию, чтобы согреться.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Авто
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло Аудио 
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Авто
Влияние катализатора на мощность и расход топлива Аудио 
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Шоу-бизнес
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Предок Орешника. Новое вооружение может являться модификацией советской РСД-10 Пионер Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Последние материалы
Как Россия и Китай изменили маршруты мировых авиаперевозок
Предок Орешника. Новое вооружение может являться модификацией советской РСД-10 Пионер
Гладкая кожа без вреда. Выбираем безопасные методы удаления волос
Как сделать комнатные растения пышными и красивыми: три лучшие подкормки
Россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ
Какие машины чаще всего продаются со скрученным одометром
Россиянам назвали условия для отсутствия продавца при сделках с жильем
Стало известно, на сколько за неделю снизились международные резервы России
Как не набрать лишний вес зимой: советы диетолога на каждый день
Эксперт назвал способ бюджетно обновить ванную без ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.