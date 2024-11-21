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Завтрак по науке: когда и как лучше начинать утро

Почему не стоит завтракать сразу после пробуждения
0:56
Здоровье

Завтрак сразу после пробуждения — не лучшая идея. Прежде нужно дать время организму, чтобы "проснулся" желудочно-кишечный тракт. Полный отказ от завтрака также ошибочен и может негативно сказаться на здоровье.

Почему не стоит завтракать сразу после пробуждения
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Когда и как правильно завтракать после пробуждения

По мнению экспертов, завтракать стоит не ранее чем через 20 минут после подъёма. Этого времени достаточно, чтобы активизировать работу ЖКТ. Выпитый до еды стакан тёплой воды дополнительно поможет подготовить организм к утреннему приёму пищи.

"Крайний срок" для завтрака

Также важно не затягивать с завтраком. Специалисты рекомендуют начинать приём пищи не позже чем через 2 часа после пробуждения. Если завтрак откладывается на 3-4 часа, он уже считается пропущенным, что может привести к проблемам с ЖКТ, эндокринной системой и нарушению обмена веществ.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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