Как понять, что массажист знает свое дело

4 признака, что вам попался опытный массажист

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Массаж — это не только приятная процедура, но и способ улучшить здоровье. Однако неправильно выполненный массаж может оказаться не только бесполезным, но и опасным. Чтобы избежать дилетантского подхода, стоит обратить внимание на поведение и методы специалиста.

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Признаки хорошего массажиста:

Массажист задаёт вопросы перед процедурой

Профессиональный массажист всегда уточняет у клиента его состояние здоровья, наличие хронических заболеваний или аллергий. Это позволяет избежать осложнений и подобрать оптимальную технику. Если специалист не проявляет интереса к вашему здоровью, скорее всего, он недостаточно квалифицирован.

Подготовка тела перед началом массажа

Перед интенсивным массажем хороший специалист сначала разогревает мышцы и кожу. Лёгкие растирания и поглаживания постепенно усиливаются, и только затем массажист переходит к глубокому воздействию. Завершается процедура снова мягкими движениями для расслабления мышц.

Комфорт во время процедуры

Расслабляющий массаж должен дарить приятные ощущения, а при антицеллюлитном или баночном массаже может ощущаться лёгкий дискомфорт. Важно, чтобы клиент не испытывал острой боли. Если вы чувствуете сильный дискомфорт, это знак обратиться к другому специалисту.

Слегка ноющие мышцы после первых сеансов

После глубокого массажа возможны слабые болезненные ощущения в мышцах, что связано с их активной проработкой. Чтобы снизить дискомфорт, рекомендуется принять тёплую ванну с солью или сделать лёгкую растяжку.

Уточнения

Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы.

