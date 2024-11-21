Почему ватные палочки для чистки ушей небезопасны

Вред ватных палочек: риски для слуха и что выбрать вместо них

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование ватных палочек для чистки ушей кажется безобидной привычкой, однако она может оказать негативное влияние на здоровье. Важно понимать, к чему может привести частое использование ватных палочек.

Фото: commons.wikimedia.org by Onderwijsgek, CC BY-SA 3.0

Основные риски использования ватных палочек для чистки ушей

Повреждение слухового прохода

Несмотря на мягкость, ватные палочки могут травмировать кожу внутри уха, вызывая микротрещины и раздражение. Постоянное применение увеличивает риск воспалений и инфекций, так как повреждённая кожа становится более уязвимой к бактериям. Удаление природной защиты уха

Ушная сера выполняет важную функцию — она защищает от пыли, грязи и микроорганизмов. Чрезмерное использование ватных палочек убирает этот естественный барьер, что повышает риск инфекций. Уши способны самоочищаться, и излишнее вмешательство может только навредить. Образование серных пробок

Ватные палочки могут проталкивать серу глубже в ушной проход, что приводит к образованию серных пробок. Это вызывает дискомфорт, заложенность уха и в некоторых случаях временную потерю слуха. Удалять такие пробки самостоятельно не рекомендуется, поскольку это может повредить барабанную перепонку.

Безопасные методы ухода за ушами

Для поддержания гигиены ушей лучше использовать более безопасные методы. Специалисты советуют применять специальные растворы или мягкие капли, которые помогают ушам самоочищаться, а также промывать уши водой или использовать специальные средства, рекомендованные врачом.

Уточнения

Се́рная про́бка - состояние, при котором вследствие увеличения количества и уплотнения ушной серы произошло обтурирование наружного слухового прохода.



