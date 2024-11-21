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5 продуктов, которые нужно есть, чтобы избавиться от акне

Борьба с прыщами: полезные продукты для красоты кожи
1:46
Здоровье

Акне — проблема, с которой сталкиваются многие. Однако с прыщами можно успешно бороться, если пересмотреть свой рацион и включить в него полезные для кожи продукты. Эти пять продуктов помогут вам улучшить состояние кожи и победить акне.

Борьба с прыщами: полезные продукты для красоты кожи
Фото: Own work by H.hristov, CC BY-SA 4.0

Продукты, которые помогут справиться с акне:

  • Смородина

Эта ягода богата витамином C и превосходит по его содержанию даже лимоны и апельсины. Витамин C необходим для поддержания здоровья кожи, так как он способствует заживлению и обновлению кожного покрова.

  • Орехи

Миндаль, грецкие орехи, кедровые орехи и кешью — отличные источники цинка. Этот микроэлемент помогает снизить воспаления и контролировать выделение кожного сала, благодаря чему кожа становится менее жирной и подверженной высыпаниям.

  • Гречка

Гречневая каша богата клетчаткой и витаминами группы B, которые помогают регулировать обменные процессы и способствуют улучшению состояния кожи.

  • Киноа

Киноа часто называют "золотым зерном" для борьбы с акне. Она содержит лизин — аминокислоту, которая помогает ускорить регенерацию кожи и улучшает её структуру.

  • Рыба

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, оказывают положительное воздействие на кожу, уменьшая воспаления и поддерживая её эластичность. Если у вас есть прыщи, регулярное употребление рыбы поможет улучшить состояние кожи.

Поддержите здоровье кожи с правильным питанием

Включение этих продуктов в ежедневный рацион не только улучшит внешний вид кожи, но и благоприятно скажется на общем самочувствии.

Уточнения

Акне́ - это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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